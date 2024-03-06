Komşu kavgasında 5 kişi yaralanmıştı... Şarkıcı Metin Işık ve eşine beraat, oğluna müebbet istemi

Yayınlanma: 06.03.2024 - 17:45

Güncelleme: 06.03.2024 - 17:45

Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 15 Ağustos 2022 akşamı şarkıcı Metin Işık (57) ile oğlu Mustafa Işık, husumetli oldukları grupla tartıştı. Bu sırada Metin Işık ile oğlunun bulunduğu noktadan, gruba pompalı tüfekle ateş açıldı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Naile D., Yusuf Memduh S., Sema A., Kader S. ve Emine A. yaralandı. Şarkıcı Metin Işık, eşi Gülbahar Işık ve oğlu Mustafa Işık, gözaltına alındı. Metin Işık ile oğlu tutuklanırken, Gülbahar Işık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA HAZIRLANDI

Metin Işık eylül ayında tahliye edilirken, olaya ilişkin Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma hazırlandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede; tutuklu Mustafa Işık hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan müebbet, 'silahla yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Metin Işık hakkında ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet, 'silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'silahla tehdit' suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Gülbahar Işık için de 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet istendi.

'DAHA ÖNCEDEN HAZIRLIK YAPMADIK'

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanıklar ile bazı müştekiler katıldı.

Metin Işık, "Ankara'da olduğum sırada evimi basmışlar. Olaydan 1 gün önce de eşimi ve oğlumu yaralamışlar. Bundan dolayı da olay günü kavga ettiğimiz Yusuf Memduh S. hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştık. Ben de evime bu olay nedeniyle kamera taktırmıştım. Savcılığa şikayet için gittim. Geri geldiğimde de eşim ile yolda oturmaya başladık. Yusuf Memduh S., belinden silahı göstererek bize hakaret etti. Ben de 'bir daha buradan geçme' dedim. Üzerimize doğru geldiler. Oğlum Mustafa dışarı çıkarak tüfekle ateş etti. Ardından karşı taraf kalabalık olduğu için ben de evden tüfeği alıp, camdan gösterdim ama ateş etmedim. Bu olay için daha önceden hazırlık yapmadık. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Onların düğününde şarkı söyledim. Söyledikleri karşısında çok üzüldüm" dedi.

'KÜFRETTİKLERİ İÇİN TAHRİK OLDUM'

Mustafa Işık ise "Korkutmak amacıyla yere doğru ateş ettim. Bana, anneme ve babama küfrettikleri için tahrik oldum. Babam, 'Vur oğlum, içeride sana bakarım' demedi. Olayı tasarlamadım. Beni takip ediyorlardı. Bana silah gösteriyorlardı. Kimseyi vurmak gibi niyetim yoktu. Askerliğimi komando olarak yaptım. İsteseydim; vururdum. Yere doğru ateş ettim" diye konuştu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı, davaya ilişkin görüşünün hazır olduğunu belirterek, mütalaasını açıkladı. Savcı, Mustafa Işık'ın, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan müebbet hapsini, Metin Işık ile Gülbahar Işık'ın ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan beraatini istedi. Savcı, Metin Işık'ın ayrıca 'silahla tehdit' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Mustafa Işık'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, esasa ilişkin savunma için duruşmayı erteledi.