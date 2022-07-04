Komşu şikayeti üzerine zabıta işlem yaptı: Tavuklar dursun, horozu kesin
Düzce'de bir yurttaşa, evinin önünde beslediği horozun ötmesinden rahatsız olan komşuları şikayetçi olunca zabıta ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu kapsamında 392 TL ceza kesildi.
Düzce'de yaşayan Mücella Ulcay, pandemi döneminde kısıtlamalar nedeniyle dışarı çıkamayan 90 yaşındaki babası için 3 tavuk ve 1 horoz alıp müstakil evlerinin bahçesinde bakmaya başladı.
Sabahları öten horozdan rahatsız olan komşuları önce polise, sonra da belediyeye
şikayette bulundu. Eve gelen polisler, 'şikayete değer bir konu yok' diye
ayrıldı, zabıta ekipleri ise horozun kesilmesini ya da başka bir yere
verilmesini istedi. Ulcay, zabıtanın isteğine karşı çıktı ve horoza bakmaya
devam etti. Bunun üzerine Ulcay'a, Düzce Belediyesi İl Encümen Kurulu kararıyla,
'Evinin bahçesinde tavuk, horoz baktığı, gürültüsü ve kokusuyla çevreye
rahatsızlık verdiği, hayvanların bakıldığı yerin uygun olmaması' gerekçesiyle
Kabahatler Kanunu gereği 392 lira ceza uygulandı.
CEZAYA İTİRAZ ETTİ
Cezaya itiraz ettiğini söyleyen Mücella Ulcay, "Pandemi döneminde
babamın canı sıkılıyordu. Babam 90
yaşında. Tavuk bakıyordu. Folluktan her gün 1 yumurta alıyordu. 1 tane de horoz
vardı. Sabahları doğal olarak horoz ötüyor. Horozun ötüşünden rahatsız olmuşlar.
Önce emniyetten birileri geldi. Şikayete konu olacak bir durum yok diyerek
gittiler. Tekrar şikayet etmişler. Zabıta geldi. Tavuklar dursun, horozu kesin
ya da başkasına verin dediler. Burası benim özel mülküm dedim. 'Horozu
yollarsanız biz işlem yapmayacağız' dediler. 'Ben büyüttüğüm, benim elimden yem
yiyen 1 hayvanı öldürebilir miyim?' dedim. 'Siz benden resmen cinayet işlememi
istiyorsunuz, ben bunu yapmam' dedim. 'O zaman ceza yazarız' dediler.
'İstediğinizi yazın' dedim. 'Buyurun gidin' dedim. 26 Haziran tarihinde
belediyeden tebligat geldi cezayla ilgili olarak. Gürültü ve kokudan dolayı
kesilmiş. 1 horozun çıkardığı ses gürültü olabilir mi? Ya da 3-5 tavuğun kokusu
koku olabilir mi? Sabahları tel örgüyle çevrili bahçemde dolaşıyorlar akşamları
da kendi yuvalarına yatıyorlardı. Bu cezaya itiraz ettim. Bana tebligat
geldikten 3-5 gün sonra il encümenine itiraz ettim. Şimdi oradan gelecek olan
sonucu bekliyorum" diye konuştu.
KÖYE GÖNDERDİ
Baktığı horoz ve tavukları
2 ay önce köyde yaşayan yakınlarına gönderdiklerini söyleyen Ulcay, "Onları
köyde dünürümüzün kümesine yolladık. Oradaki ortama uyum sağlayamamışlar ve
ölmüşler" dedi.
Video Haberler
- Tarlasındaki çöpleri yakmak istedi, römork alev aldı
- Karaismailoğlu'nun Marmaray yolculuğu gündem oldu
- Lavanta balının kilosu 250 TL: Tadı hafif, şifalı
- İklim değişikliğinin Adana'ya etkisi: Tropik meyveler..
- Kadir Şeker'in tahliyesi bekleniyor
- İstanbul-İzmir yolunda feci kaza: 5 ölü
- AKP'li Turan'dan asgari ücret açıklaması
- Danimarka'da AVM saldırısı: 3 kişi öldü
- Kaza yapan araç, evin bahçesine uçtu: 1 yaralı
- Gürcistan’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigaraya dev zam
- Nevşin Mengü, Cem Küçük’ün 'kaset' tehdidini anlattı
- Memur zammı belli oldu!
- Eski AKP'liler: 'İpin ucu artık kaçmış'
- 'Artık bu şehirde yeri yoktur'
- 'Devlet hiç bu kadar ayağa düşmemişti'
- Ünlü ekonomistten endişelendiren dolar tahmini
- İstanbul’da yasak kararı!
- Trabzon’da da ‘cüppeli yürüyüş’
- Demirören'e tarih verdi