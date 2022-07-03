Özgecan Aslan’ı vahşice katledenlerden biri olan Fatih Gökçe, cinsel saldırı suçundan da ceza aldı

03 Temmuz 2022 Pazar, 21:14

Türkiye’de kadın cinayetleri konusunda sembol davalardan biri olan Özgecan Aslan davası, sanıklardan Fatih Gökçe’nin cinayetin yanı sıra nitelikli cinsel saldırı suçlamasından da ceza almasının kesinleşmesiyle sona erdi.

Kadın örgütlerinin ve başta kadın avukatlar olmak üzere baroların ısrarlı takibi ve duyarlığı sayesinde cinayete ve cinsel saldırıya karışan 3 sanık da en üst sınırdan hapis cezası almış oldu.

3 SANIK DA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI ALMIŞTI

2015 yılının şubat ayında meydana gelen olayda, dolmuş şoförü Suphi Altundöken, evine gitmek üzere Tarsus’tan dolmuşa binen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ı dolmuşuyla kaçırmış, cinsel saldırıda bulunmuş, ağır yaralıyken bileklerini kesmiş ve cansız bedenini yakmıştı.

Cinayet sırasında oğlu Suphi Altundöken’e yardım eden Necmettin Altundiken ile Suphi’nin arkadaşı Fatih Gökçe de cinayet nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

FATİH GÖKÇE’NİN CİNSEL SALDIRISI DURUŞMA SIRASINDA AÇIĞA ÇIKTI

Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalar sırasında Suphi Altundöken, arkadaşı Fatih Gökçe’nin, dolmuşta yaralı ve baygın halde yatan Özgecan Aslan’a cinsel saldırıda bulunduğunu beyan etmişti.

Mahkeme, bu beyanı ve Fatih Gökçe’nin telefonunda olay günü tespit edilen cinsel içerikli mesajları, porno görüntü ve fotoğrafları, cinsel saldırının olduğuna dair delil olarak saymış ve Fatih Gökçe’ye, nitelikli cinsel saldırı suçundan 24 yıl hapis cezası vermişti.

YARGITAY 1. DAİRE “DELİL YOK” DİYEREK BOZMUŞTU

Sanık avukatlarının, “Suphi Altundöken’in ifadesi dışında hiçbir kanıt yok” diyerek temyize gitmesi üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cesedin yanmış olması nedeniyle cinsel saldırıya dair delil olmadığı gerekçesiyle Fatih Gökçe hakkında verilen 24 yıl hapis cezası kararını bozmuştu.

Ancak Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Gökçe’nin nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediği görüşünde direnmiş ve 2017 yılındaki duruşmada Gökçe’ye 22 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

SUÇA İŞTİRAK ETMEDİYSE DELİLLERİ NİYE KARARTMAK İSTEDİ?

Yerel mahkemenin kararında ısrar etmesi üzerine dosya Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu'na geldi. Genel Kurul, Fatih Gökçe’nin, Özgecan Aslan’ın yaralı ve baygın halde dolmuşta yattığı sırada cinsel saldırıyı yaptığına dair beyan dışında delil olmasa da Fatih Gökçe’nin olay günü sergilediği bazı davranışların hayatın olağan akışına uygun olmadığına dikkat çekti.

Kurul kararında, Özgecan Aslan’ı darp ve bıçak ile yaralayan Suphi Altundöken’e “Kızın ellerini kes” önerisinde bulunan Fatih Gökçe’nin cesedin taşınması, mazot bulunması, yakılması olaylarına katıldığı, delillerin karartılması için özel çaba sarf ettiği belirtildi.

“MAHKEMENİN KARARI AKLA, MANTIĞA, BİLİME UYGUN”

Kararda, “Genel hayat deneyimlerine göre suça iştirak etmeyen sanığın, delillerin gizlenmesi için özel gayret sarf etme ve maktulenin eziyet çektirilerek öldürülmesinde öncü rol üstlenmeyeceği gibi, sanıkları yargılayan ve delillerle yüzleşen İlk derece mahkemesinde oluşan vicdani kanaatin akıl, mantık ve bilimsel kurallara aykırılığı da ortaya konulamadığından maktulün bedeninden nitelikli cinsel saldırıyı kanıtlayacak bir biyolojik bulguya rastlanmadığından bahisle sanığın beraatine karar verilmesi gerekçesiyle yerel mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmesinin isabet olmadığı, yerel mahkemece sanık Fatih Gökce’nin nitelikli cinsel saldırı suçundan mahkûmiyetine ilişkin direnme gerekçesinin isabetli olduğu kabul edilmelidir. Bu itibarla yerel mahkemenin usul ve yasaya uygun bulunan hükmünün onanmasına karar verilmelidir” denildi.

AVUKAT SEVİM KÜÇÜK: HUZURLU UYU ÖZGECAN

Bu kararla birlikte Özgecan Aslan cinayeti davasında tüm hukuksal süreç tamamlanmış oldu.

Dava sürecinin en başından beri hukuksal mücadeleye katılan Mersin Barosu avukatlarından Sevim Küçük, son kararı şöyle yorumladı: