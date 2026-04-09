Komünistlerden NATO eylemi: 'Dünyanın en büyük terör örgütü'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve SETA ortaklığıyla bugün Ankara’nın en lüks otellerinden biri olan Sheraton’da, “NATO'nun Ankara Zamanı: Dayanıklı Bir İttifak İçin Stratejik Konumlanma Konferansı” başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve NATO Başdanışmanı Yavuz Türgenci gibi isimlerin konuşmacı olarak katıldığı zirve, dışarıda protesto sesleriyle karşılandı.

POLİS ENGELİNİ AŞIP YÜRÜDÜLER

Konferansın devam ettiği sırada TKP Ankara İl Örgütü, otel önünde bir eylem gerçekleştirdi. Emniyet güçlerinin engelleme ve müdahale girişimlerine rağmen otel önüne doğru yürüyüşe geçen partililer, sık sık "NATO defol bu memleket bizim" sloganlarını attı.

"ÜLKEMİZİ EN KANLI ÖRGÜTE PAZARLIYORLAR"

Eylemde söz alan TKP Merkez Komite Üyesi Ali Ufuk Arikan, konferansın yapıldığı otelin lüksüne ve içeriğine dikkat çekerek sert eleştirilerde bulundu. Arikan, şunları söyledi:

"Burada, Ankara’nın en pahalı otellerinden birinde, ülkemizi dünyanın en büyük terör örgütüne, en kanlı örgütüne pazarlayanlar var. Onların karşısına dikilmek, 'bu memleket bizim' demek için bir araya geldik. Konferansın adına 'Ankara’da NATO zamanı' demişler. Bunu söyleyenler karşılarında bu memleketin yurtseverlerini, cumhuriyetçilerini, devrimcilerini görecekler."

"BU BİR UYARI EYLEMİDİR"

Temmuz ayında yapılması planlanan genel NATO zirvesini hatırlatan Arikan, bugünkü protestonun bir başlangıç olduğunu vurguladı. Eylem, "Memleketimizden dünyanın en büyük terör örgütü NATO’yu söküp atacağız" ifadeleriyle sona erdi.