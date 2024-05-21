Konak’ın tanıtımı için Agora’da tarihi buluşma
Smyrna Agorası’nı ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Prof. Dr. Akın Ersoy’la birlikte tarihi alanı gezdi. İnsanların yaşadıkları kentle ve kentin tarihiyle ilişkisinin yeniden kurulması gerektiğini ifade eden Başkan Mutlu, Agora’yı yeniden İzmirlilerle buluşturmak için çalışacaklarını belirterek, “İzmirlilerin kenti ne kadar tanırsa o kadar seveceğine inanıyorum. Kentle insan arasındaki ilişkiyi yeniden kurmamız lazım” dedi.
İzmir’de Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, şehrin tarihine ışık tutan Smyrna Agorası’nda Agora Kazı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy’la bir araya geldi.
Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı’nda gerçekleşen buluşmada, Agora’nın kent için önemi vurgulanırken önümüzdeki beş yıl boyunca birlikte yapılacak çalışmaların da yol haritası çizildi. İzmir’i ziyaret eden konukların yanı sıra İzmir’de yaşayanların da kentin tarihini öğrenmesi, yaşadıkları kenti benimsemesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Mutlu kentin tarihi ve kültürel değerlerinin kentliyle buluşturmayı çok önemsediklerini ifade ederek, “İzmirlilerin kenti ne kadar tanırsa o kadar seveceğine inanıyorum. Günlük koşturmaca arasında insanların kentle ilişkisi kesiliyor. Kentle insan arasındaki ilişkiyi yeniden kurmamız lazım” diye konuştu.
Prof. Dr. Akın Ersoy da Başkan Mutlu’nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “İzmir’in tanıtımı, tarih ve kültürünün görünür olması için birlikte önemli çalışmalar yapacağımıza güvenimiz tam” ifadelerini kullandı.
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