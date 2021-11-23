Konak'ta şiddete karşı “Kadın Çalıştayı”

23 Kasım 2021 Salı, 09:28

Konak Belediyesi, kadına yönelik şiddete

“Kadın Çalıştayı” ile dur diyecek

Konak Belediyesi’nin ev sahipliğinde İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Proje ortaklığında düzenlenen Kadın Çalıştayı, 25-26 Kasım tarihlerinde Alsancak’ta İzmir Mimarlar Odası’nda yapılacak.

Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü” olarak ilan edilen 25 Kasım tarihini de içine alan “Kadın Çalıştayı”na başta yerel yönetimler olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, üniversitelerin ilgili bölümlerinde çalışma yürüten akademisyenler ile özel sektör temsilcileri katılıyor.

İki gün sürecek olan Kadın Çalıştayı’na CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Doç. Dr. Selin Sayek Böke, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Onur Üyesi ve CHP Eski Milletvekili Gülsün Bilgehan, TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer de katılarak !Kadın ve Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet konusunda Türkiye olarak neredeyiz?, 'Ne yapmalıyız?' başlıkları altında sunum yapacaklar.

BATUR: KADINA ŞİDDET KADINLARIN SORUNU DEĞİL

Konak Belediyesi olarak Kadına Yönelik Şiddetin en yoğun biçimiyle yaşandığı günümüzde yerel yönetimler olarak üzerlerine çokça görev düştüğünü, toplumun çeşitli bileşenlerini bir araya getirerek bir ortak akıl arama, çözüm üretme zarureti doğduğunu belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, öncelikle Kadın Çalıştayı’na katkı veren bütün kurum, kuruluş ve temsilcilerine teşekkür etti. Kadına şiddetin kadınların sorunu olmadığının da altını çizen Batur, “Kadına şiddet yalnızca kadınların sorunu değildir. El birliğiyle mücadele etmek ve bu insanlık suçunu, yaşamın her alanında mahkum etmek ve ortadan kaldırmak gerekmektedir. Bu nedenle belediyemiz ev sahipliğinde düzenlenen Kadın Çalıştayı’nı çok önemsiyorum. Çok değerli bilim insanlarının katkısıyla elde edilecek sonuçların bize yol göstermesini ve karşılık bulmasını diliyorum” diye konuştu.