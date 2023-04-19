Kontrolden çıkan belediye otobüsü duvara çarptı: 10 yaralı

Yayınlanma: 19.04.2023 - 15:05

Güncelleme: 19.04.2023 - 15:29

İzmir’in Bayraklı ilçesinde kontrolden çıkan belediye otobüsünün duvara çarptığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.15 sıralarında ilçeye bağlı Refik Şevket İnce Mahallesi 2173 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt A. (42) yönetimindeki 599 No’lu M.Erener- Halkapınar seferi yapan 35 DHD 3877 plakalı ESHOT belediye otobüsü, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda bir anda kontrolden çıktı. Yokuş aşağı savrulan otobüs, sokak köşesindeki duvara çarparak durabildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Mevlüt A., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken otobüste ilk belirlemelere göre 10 kişinin daha yaralandığı öğrenildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edilirken kazayı hafif sıyrıklarla atlatan bazı yolcular ayakta tedavi edildi.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.