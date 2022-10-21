Konut fiyatlarında İzmir rekoru
Merkez Bankası (TCMB) Ağustos 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre; konut fiyatlarının en çok yükseldiği il İzmir.
Merkez Bankası (TCMB) Ağustos 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Konut Fiyat Endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 184.6 artarken bu dönemde reel yükseliş yüzde 57.2 oldu. Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında ağustosta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 7.9, 7.8 ve 9.1 artış görüldü.
Türkiye genelinde metrekare birim fiyatı 15 bin 076 TL oldu. Metrekare birim fiyatı İstanbul’da 24 bin 524 TL, Ankara’da 10 bin 780 TL, İzmir’de 17 bin 305 TL olarak gerçekleşti.
Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul’da yüzde 210.8, Ankara’da 193.5 ve İzmir’de yüzde 175.7 yükseldi.
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