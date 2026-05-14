Konutlar teslim edilmeden konteynerler boşaltılıyor, yurttaş altyapısız TOKİ’lere gitmek istemiyor: Depremzede yine sahipsiz

6 Şubat depremleri sonrası geçici barınma için kurulan konteynerlerde tahliye süreci başlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD haziran ayında konteynerlerin boşaltılmasına yönelik süreci hızlandırdı. Aylardır kira desteği kesilen ve anahtar teslimi aldığı halde inşaat bitmediği için evine taşınamayan depremzede ise isyanda.

AKP ŞOVA DÖNÜŞTÜRDÜ

Cumhuriyet’e konuşan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Geçtiğimiz 27 Aralık’ta konut kuraları çekildi ama AKP iktidarı bunu bir şova dönüştürerek dedi ki biz 450-500 bin konutu teslim ettik. Ama kurada sözde teslim edildi denen evlerin çoğunun kaba inşaatı bile bitmemişti. Öyle ki Hatay’da binlerce depremzede konutlarına yerleşmediği için halen konteynerde yaşıyor. Şimdi deniyor ki hazirana kadar konteynerleri boşaltın. Nereye gidecek bu insanlar?” dedi.

Depremzedeler üç buçuk yıldır hâlâ elektrik, su, altyapı, kesilen yardımlar, şehri saran maden ocakları, zehirli inşaat tozları arasında yaşam savaşı verirken neden TOKİ konutlara yerleşmediğine değinen CHP’li Kara “Çünkü altyapı yok, binaların çoğunda yerden ve çatıdan su basması yaşanıyor. Toplu taşıma yok, asansör çalışmıyor, ortak gider adı altında toplanan aidatlar derken depremzedeler artık perişan halde” diyerek depremzedelerin mağduriyetini anlattı.

HANİ KİRA DESTEĞİ ALACAKLARDI?

Kira desteğinin aylar önce kesildiğine vurgu yapan CHP’li Kara, “Yurttaş kira desteği alamıyor, şehir hâlâ inşaat ve bilinmezlik içinde olduğu için iş olanağı da çok yok. Haliyle depremzedeler isyanda. Taşınma maliyeti, aidat ve diğer masrafları karşılayabilecek gücümüz yok diyorlar” şeklinde konuştu. Kara yetkililere çağrı yaparak “Bakanlarla toplantıda defalarca dile getirdik bu konuyu ama çözüm bulamadık. Bu insanlar normal bir şehirde normal bir hayat içinde değiller. Çok hassas yönetilmesi gereken üzülmemesi gereken insanlara neden bunu yaşatıyorsunuz? Hep birlikte hızlıca iyileştirme yapılmalı. Yaptım oldu ile olmaz bu işler, sürdürülebilir çözüm için yetkilileri acilen Hatay’a davet ediyoruz” dedi.