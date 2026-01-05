Konutta gözler faizde

2025 gayrimenkul sektörü için hareketli bir yıl olarak kayıtlara geçerken Gayrimenkul Yatırım Danışmanı Seçil Akbaş ve Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman son durumu ve beklentilerini paylaştı. Fiyatlarda reel gerilemenin fırsat penceresi açtığını ifade eden Akbaş, bir buçuk milyonu aşkın satışın kesinleştiğini belirtti.

“Altın, mevduat gibi yatırımlardan umduğunu bulan yatırımcı güvenli liman emlak yatırımını tercih etti” dese de Akbaş’a göre doğru bir piyasa okuması için şu noktaları atlamamak gerekiyor: “Ev sahipliği oranı yüzde 57 ile istenenin altında. Sosyal konut çabası milyonlar için yetersiz. Yüzde 2.49’a gerileyen kredi faizi hala ortalama geliri çok zorlayacak düzeyde. Bankalara kredi kısıtlamaları, karşılanması zor şartlar da durumu çözümsüz kılıyor.”

Üretici cephesindeki zorluklara da değinen Akbaş, sektör içerisinde arsa mülkiyetinin devlette kalacağı, kamunun yönlendirici olacağı bir işbirliği talebinin yükseldiğine dikkat çekiyor. “Bu önerinin somut adımlara dönüşmesi bekleniyor. Yurttaş para kaynağına ulaşabilir, üretici düşük maliyetle orta gelirliye konut üretebilirse bu yıl sektör olması gereken noktaya yaklaşır.” Büyükduman ise “Demografik yapı nedeniyle piyasa kendini tekrarlayacak, tahmini 1.6 milyon satış olabilir. Bankaların rolü sınırlanırken tasarruf finansman şirketleri pazar payını artıracak. Enflasyonda düşüş yüzde 10 reel artış getirebilir. İlan kiraları düşerken mevcut kira zammı enflasyon üstü kalacaktır. Konut dışı gayrimenkullerde ise anlamlı toparlanma beklenmiyor” dedi.