Cumhuriyet Gazetesi Logo
Konya'da aile dehşeti... Parkta elleri kanlı şekilde bulundu: Anne ve babasını katletmiş!

Konya'da aile dehşeti... Parkta elleri kanlı şekilde bulundu: Anne ve babasını katletmiş!

16.05.2026 15:40:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Konya'da aile dehşeti... Parkta elleri kanlı şekilde bulundu: Anne ve babasını katletmiş!

Konya'da polisin parkta elleri kanlı şekilde bulduğu hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer'in, tartıştığı annesi Nazife ile babası Gökhan Dinçer'i bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Meram ilçesinde bir parkta meydana geldi.

Devriye görevi yapan polis ekipleri, parkta elleri kanlı şekilde oturan Cihan Dinçer’i fark etti. Ekipler, Dinçer’in durumundan şüphelenerek sorular sordu.

Image

ANNE VE BABASINI KATLETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Dinçer, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Dinçer'in tarif ettiği Benekli Sokak'taki 2 katlı evin giriş katına giden polis, adreste kapıyı kimse açmayınca olay yerine itfaiye çağırdı.

Image

VETERİNER ÇİFT, İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞIYORMUŞ

İtfaiye ekiplerinin kapısını açtığı eve giren ekipler, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner Nazife ve Gökhan Dinçer çiftini bıçaklanarak öldürülmüş buldu.

Hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedenler otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Cinayet #konya