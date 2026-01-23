Konya'da bir binada yangın çıktı: 6 kişi dumandan etkilendi

Yangın, gece saatlerinde ilçe merkezinde bulunan Alaylar 1 Mahallesi 152168. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi.

Yangını fark eden aile tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, apartmanın diğer dairelerinde oturanlar ise tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 6 kişi olay yerinde bekletilen ambulanslar da müdahale edilirken, durumu ağır olan 3 kişi ise ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.