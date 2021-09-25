Konya yolunda minibüs devrildi: 15 yaralı
Konya'ya giden 15 kişinin bulunduğu minibüs kaza yaptı. Minibüste bulunan 15 kişi yaralandı.
Konya'da kız istemeye gidenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Enver Sefa Üçbudak (36) idaresindeki 50 SC 786 plakalı minibüs, Konya-Seydişehir kara yolu Gevrekli Mahallesi yakınlarında, yola çıkan yabani hayvana çarpmamak için manevra yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüstekilerin, kız istemek için Antalya'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
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