Konya'da 1,5 milyon liralık uyuşturucuya 11 tutuklama

27 Eylül 2021 Pazartesi, 11:18

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik son 3 günde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda toplamda piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 48 bin 640 adet sentetik ve ecstasy hap, 2 kilo 300 gram esrar, 1 kilogram sentetik kannabinoid, 99,5 gram metamfetamin, çok sayıda hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 15 şüpheliden 11'i 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.