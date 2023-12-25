Konya’da 81 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 9 tutuklama

Konya’da polis ekiplerin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda, 81 bin 34 uyuşturucu hap ele geçirilirken 9 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 9 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 09:40
Konya’da 81 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 9 tutuklama
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Konya Emniyeti Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonların ilkinde narkotik ve asayiş ekiplerinin koordineli çalışması sonucu şüphelenilen bir araç durduruldu.

Araçtan 22 bin 386 adet uyuşturucu hap madde ele geçirildi. Şüphelinin ikametinde de arama gerçekleştiren ekipler, 19 bin 10 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Narkotik ekiplerin gerçekleştirdiği diğer 3 operasyonda ise yapılan aramalarda 39 bin 638 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda toplamda 81 bin 34 uyuşturucu hap maddesi ele geçirilirken, 9 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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