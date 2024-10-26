Konya'da aracında silahlı saldırıya uğradı: Yaşamını yitirdi!

Konya'da bir kişi aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Konya'da aracında silahlı saldırıya uğradı: Yaşamını yitirdi!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 26.10.2024 - 10:34

Bayram Çelmeli (49) Seydişehir-Antalya karayolu Madenli Mahallesi yakınlarında aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelmeli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli M.K, jandarma ekiplerince yakalandı.

İkili arasında alacak meselesinden dolayı husumet olduğu öğrenildi.


Etiketler: #konya #araç #silah

İlgili Haberler

Beylikdüzü’nde kuyumcuya silahlı saldırı: 16 el ateş ettiler!

Beylikdüzü’nde kuyumcuya silahlı saldırı: 16 el ateş ettiler!
Serhat Akın'a silahlı saldırıya ilişkin iddianame düzenlendi: İstenen cezalar belli oldu!

Serhat Akın'a silahlı saldırıya ilişkin iddianame düzenlendi: İstenen cezalar belli oldu!
Esenyurt’ta oto galeriye silahlı saldırı: Çarşaf giyerek geldi, kurşun yağdırdı

Esenyurt’ta oto galeriye silahlı saldırı: Çarşaf giyerek geldi, kurşun yağdırdı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler