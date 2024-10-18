Beylikdüzü’nde kuyumcuya silahlı saldırı: 16 el ateş ettiler!

Yayınlanma: 18.10.2024 - 09:36

Güncelleme: 18.10.2024 - 09:39

Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda gece saatlerinde otomobil ile kuyumcunun önüne gelen silahlı saldırganlar henüz bilinmeyen bir nedenle işletmeye birkaç el ateş etti.

Ardından yaklaşık 10 dakika sonra tekrar gelen saldırganlar bu defa işletmeyi kurşun yağmuruna tuttu. İşletmesi kurşunlanan kuyumcu Nurullah Cengiz, saldırıyla ilgili olarak kendilerine herhangi bir tehdit ya da telefon gelmediğini ifade etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

16 MERMİ İSABET ETTİ

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, saldırıya uğrayan işletmede incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde kuyumcu dükkanına 16 adet mermi isabet ettiği görüldü. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

"SON GÜNLERDE KUYUMCU KURŞUNLAMAK MEŞHUR OLDU"

Yaşanan saldırıyla ilgili konuşan kuyumcu işletmesinin sahibi Nurullah Cengiz, “Memur arkadaşlara da söyledik ne bir tehdit aldık ne başka bir şey. Zerre yanımıza yaklaşan ya da alacak ve verecekle alakalı hiçbir şey yok. Biz de şoktayız. Akşam memurlar aradı bunun üzerine biz de dükkana geldik. Bu son günlerde çok meşhur oldu kuyumcuların kurşunlanması ve haraç istemeler. Biz de herhalde onlardan birine maruz kalacağız. Allah yardımcımız olsun. Allahım'a şükürler olsun tehdit almadık. Ne telefonumuz çaldı ne farklı numaralardan başka bir durum olmadı. Hiçbir yerden böyle bir saldırıya dair en ufak bir belirti yoktu. Biz de şok oldu. Bu olayların bir şekilde son bulmasını diliyorum. İşini düzgün yapan esnafların önü kesilmeye çalışılıyor. Karalama gibi şeyler yapılmaya çalışılıyor” dedi.