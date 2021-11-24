Konya'da bir kadın yolda ölü bulundu
Akşehir ilçesinde kara yolunda ölü bulunan yaşlı kadının cesedi, morga kaldırıldı.
İlçenin Yeniköy Mahallesi yakınlarında bir kadının D-300 kara yolunda hareketsiz yattığını görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cennet Kılınç'ın (88) hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemesinin ardından kadının cesedi, Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise kadının ölüm nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Video Haberler
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
- Erdoğan'ın 1992'deki açıklaması yeniden gündemde
- Bulgaristan'a giderken yanan otobüsün son görüntüleri
- Belediye Meclisi'nde 'Şahin K' tartışması
- AKP'li Birinci'den tepki çeken 'enflasyon' çıkışı
- Taksici ile sürücü birbirine girdi
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Dövizdeki sert yükselişin ardından yurttaşlar sokakta
- Dev banka bir sonraki adımı açıkladı
- Bazı ürünlerin satışı durduruldu
- Dolar fırladı, A Haber'den tepki çeken haber
- KARA SALI! 1 Dolar 13 lirayı aştı!
- Dolar kuru dev firmayı da vurdu! Üretim durduruldu
- Yurttaşlar sokağa çıktı, Alaattin Çakıcı hedef gösterdi!
- Kriz patlak verdi, muhalefet harekete geçti
- Elektrik faturalarında yeni dönem
- Dolar yükseldi, Merkez Bankası önünde eylem