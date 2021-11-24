Konya'da bir kadın yolda ölü bulundu

Akşehir ilçesinde kara yolunda ölü bulunan yaşlı kadının cesedi, morga kaldırıldı.

AA
24 Kasım 2021 Çarşamba, 13:43
Konya'da bir kadın yolda ölü bulundu
Abone Ol google-news

İlçenin Yeniköy Mahallesi yakınlarında bir kadının D-300 kara yolunda hareketsiz yattığını görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cennet Kılınç'ın (88) hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemesinin ardından kadının cesedi, Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise kadının ölüm nedenine ilişkin inceleme başlattı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler