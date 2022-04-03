Konya'da kum fırtınası etkisini gösterdi
Konya'da öğle saatlerinde kum fırtınası etkisini gösterdi. Bir anda ortaya çıkan fırtına yurttaşlar arasında paniğe neden oldu.
Konya'nın Yunak ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran rüzgarla toz ve kum fırtınası oluştu.
Bir anda etkisini gösteren fırtınayla gökyüzünü toz bulutu kapladı. Görüş mesafesini düşüren toz bulutu ilçede yaşayanlar arasında paniğe neden oldu.
Yunak ilçe merkezinde etkili olan ve yaklaşık 30 dakika süren kuvvetli rüzgarın saatteki hızı, 80 kilometreye kadar çıktı.
Fırtınada ev cepheleri ve araçlar toz içinde kaldı.
İlgili Haberler
- Manisa'da kum fırtınası: Çok sayıda binanın çatısı uçtu
- Avustralya'da dev kum fırtınası
- Kum fırtınası vurdu, araçlar birbirine girdi
Video Haberler
- Tarlasındaki porsuğu görüntüleyen çiftçi gülümsetti
- Bulgaristan vatandaşları Edirne'den sonra Tekirdağ'da
- Çorum'da 2 orman yangınında 11 hektar alan zarar gördü
- Vücudu yanan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor
- Erkekler pas vermeyince belediye başkanını çağırdı
- Zabıtanın dilencilik yapan kişiye müdahalesi tepki çekti
- Alibeyköy Barajı'na giden dereden zehir akıyor iddiası
- İYİ Parti'den zeytinliklerin kesilmesine protesto
- Kavgayı ayırmak isterken kalp krizinden öldü
- Yengeme kötü davranıyorsun diyerek kardeşini vurdu
En Çok Okunan Haberler
- Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor!
- Bulgar bu sefer de Tekirdağ'ın yolunu tuttu
- 'Kırmızı kartın karşılığı olacak'
- Pendikspor tarihinde ilk kez TFF 1.Lig'de!
- Çorum'da 2 orman yangınında 11 hektar alan zarar gördü
- Çorum'da fırtına; devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü
- Tarlasındaki porsuğu görüntüleyen çiftçi gülümsetti
- Konya'da kum fırtınası!
- Vitamin kutularından binlerce uyuşturucu çıktı
- Sokakta vuruldu, hastanede öldü