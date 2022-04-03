Konya'da kum fırtınası etkisini gösterdi

Konya'da öğle saatlerinde kum fırtınası etkisini gösterdi. Bir anda ortaya çıkan fırtına yurttaşlar arasında paniğe neden oldu.

AA
03 Nisan 2022 Pazar, 17:06
Konya'da kum fırtınası etkisini gösterdi
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Konya'nın Yunak ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran rüzgarla toz ve kum fırtınası oluştu.

Bir anda etkisini gösteren fırtınayla gökyüzünü toz bulutu kapladı. Görüş mesafesini düşüren toz bulutu ilçede yaşayanlar arasında paniğe neden oldu.

Yunak ilçe merkezinde etkili olan ve yaklaşık 30 dakika süren kuvvetli rüzgarın saatteki hızı, 80 kilometreye kadar çıktı.

Fırtınada ev cepheleri ve araçlar toz içinde kaldı. 



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