Konya'da minibüsün çarptığı kadın öldü, sürücü yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, yol kenarında yürürken minibüsün çarptığı Emine Duyar (54) hayatını kaybetti, sürücü F.A. ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
23 Ağustos 2022 Salı, 10:33
Konya'da minibüsün çarptığı kadın öldü, sürücü yaralı
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Ereğli-Halkapınar yolu Çömlekçi Mahallesi'nde, 22 Ağustos Pazartesi saat 22.00 sıralarında, F.A.'nın kullandığı 35 AP 2282 plakalı minibüs, yol kenarında yürüyen Emine Duyar’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Duyar, yola savruldu.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Emine Duyar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü F.A. da ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emine Duyar’ın cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Minibüs kaza konya

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