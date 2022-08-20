Konya'da gölete düşen iş makinesinin operatörü öldü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kömür ocağında, iş makinesinin gölete düşmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.
Beyşehir-Seydişehir ilçesi sınırında bir kömür ocağının şantiyesinde çalışan Yalçın Yeşilyurt (50), toprak kayması sonucu kullandığı iş makinesiyle yapay gölete düştü.
Sabah saatlerinde meydana gelen kazanın ihbarı üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait su altı arama kurtarma timi de bölgeye sevk edildi.
Gölete giren dalgıçlar, operatörün iş makinesinin kabini içerisinde sıkıştığını belirledi. Çalışmaların ardından operatörün cansız bedeni sudan çıkarılarak Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Yeşilyurt'un olay yerine gelen ailesi büyük üzüntü yaşadı.
Video Haberler
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
En Çok Okunan Haberler
-
- Gaziantep'te feci kaza: 16 kişi öldü, 21 yaralı
- Civan Canova hayatını kaybetti
- Üniversitelerinin öğrenim ücretlerinde emsal karar
- 'Kim bulduysa lanetliyorum...'
- Iraklı şahıs otel odasında ölü bulundu
- Ekonomide yeni önlemler yolda
- 10 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!
- 'Tutuklanan bir kişi 2004'ten beri parti üyeniz'
- 'Faiz indiriminin tek bir açıklaması var'
- Ticari araç sürücüsüne yaş sınırı geliyor