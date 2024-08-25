Konya'da sır olay: 20 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu
Konya’da bir kişi evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Nişantaşı Sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın beşinci katındaki dairede, saat 11.00 sıralarında, ailesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Mehmet Emin Aktan (20), odasında silahla vurulmuş halde bulundu.
Ailesin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Aktan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Mehmet Emin Aktan’ın cansızı bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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