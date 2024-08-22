Konya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Konya Ereğli’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Konya’nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Cumhuriyet Mahallesi 92902 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ş. idaresindeki 42 YH 513 plakalı Toyota marka otomobil ile T.K.’nin kullandığı 22 AY 233 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1’i sürücü 4’ü yolcu olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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