Konya'da tanker ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

Yayınlanma: 14.11.2024 - 17:45

Güncelleme: 14.11.2024 - 17:45

Kaza, saat 13.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar kara yolu Bağrıkurt mevkisinde meydana geldi. Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyreden Recep Senirli yönetimindeki 42 ASH 729 plakalı süt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Tanker bu sırada karşı yönden gelen Hamit Bahşiş'in kullandığı 42 GSB 36 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ekipler, 2 sürücünün de hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.