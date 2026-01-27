Köpeklere cinsel saldırıda bulunup katletmişti: O doktorun davası yeniden görülecek!

Ankara'da bir hastanede doktor olarak görev yapan Muhammet Mustafa Duman, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'ndeki evinde cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürdüğü gerekçesiyle Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Mahkeme sanık hakkında, "birden fazla ev hayvanını kasten öldürmek" suçundan 5 yıl 2 ay, hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak suçundan da 4 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Duman, müstehcenlik suçundan da 1 yıl 15 gün hapse çarptırıldı ancak bu suça ilişkin hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Gerekçeli kararda sanığın pek çok farklı internet sitesinden sahiplendiği yavru köpekleri evine getirdikten hemen sonra cinsel saldırılarda bulunarak öldürdüğü, daha sonra hayvanların ölülerini poşetler içinde çöpe attığı kaydedilmişti.

DURUŞMA KAPALI YAPILACAK

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini hızla tamamladı. İncelemede dosyada kanuna aykırı eksiklikler saptandığı ifade edildi ve bu gerekçeyle söz konusu aykırılıkların yeniden yargılama yapılarak giderilmesine karar verildiği bildirildi.

Daire, “genel ahlak ve kamu güvenliğinin kesin olarak kıldığı hal” gerekçesiyle de duruşmanın kapalı yapılmasına hükmetti. Sanık Duman’ın tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.

Duruşma 30 Ocak'ta görülecek.

"SANIĞIN CEZASININ DÜŞÜRÜLECEĞİ VE TAHLİYE EDİLECEĞİ YÖNÜNDE KUŞKU YARATIYOR"

Kararı değerlendiren Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Neşe Özkanoğlu, Duman'a verilen toplam 9 yıl 9 aylık cezanın eylemlerinin ağırlığı karşısında çok düşük kaldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Zira bu kararla yavru bir köpeğe tecavüz edip öldürmenin cezası 1 yıl olarak takdir edilmiş oldu. Şimdi ise dosya daha yeni istinaf incelemesine gönderilmişken Bölge Adliye Mahkemesi’nden yeniden yargılama kararı geldi. Kararın gerekçesi açık değil, duruşmada göreceğiz. Ayrıca yapılacak duruşmanın haklı bir gerekçe yokken kapalı görülmesine karar verilmesi de sanığın cezasının düşürüleceği ve tahliye edileceği yönünde kuşku yaratıyor.

Üstelik ilk derece mahkemesinde duruşmalar sırasında müşteki avukatları olarak çok ciddi usulsüzlüklerle karşılaşmıştık. Örneğin yetki belgesi olan meslektaşlarımız vekaletnamede adları geçmediği gerekçesiyle duruşmaya kabul edilmemişti. Dosyayı inceleyen BAM 17. Ceza Dairesi kalemiyle görüştüğümüzde yetki belgeli avukatların yine duruşmaya alınmayacağı beyan edildi. Usulsüzlüklerin sürdürüldüğünü görmek, duruşmanın kapalı yapılacak olması, istinaf incelemesinin de hiç görmediğimiz biçimde jet hızıyla gerçekleşmesi kuşkularımızı artırdı. Umuyoruz ki sanığın eylemlerini teşvik edecek bir kararla karşılaşmayız."