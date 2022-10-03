Köpükle yüzünü kapatıp 70 bin liralık motosikleti çaldı

03 Ekim 2022 Pazartesi, 11:35

Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi’nde, iddiaya göre; hastanede çalışan Ahmet Günbeyi (36) gece arkadaşının yanına gelip motosikletini de kaldırımda kilitledi. Sabah kalkıp işe gitmek istediğinde ise motosikletinin olmadığını fark etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine Günbeyi polisi arayarak şikayetçi oldu. Günbeyi bir taraftan da dedektif gibi güvenlik kamerası görüntüsü aramaya başladı. Bir süre sonra Günbeyi güvenlik kamerası görüntüsü buldu.

Zanlının yüzünü köpük ile kapatmaya çalışarak motosikleti götürdüğü görüldü.

Polis her yerde zanlıyı arıyor. Günbeyi ise motosikletinin kendisi için çok önemli olduğunu, bütün birikimiyle aldığını belirterek, hırsızın bir an önce bulunmasını istedi.