Suçüstü yakalanan hırsız, polis merkezinin kapısını yıktı
Çağlayan’da bir bina girişindeki klimanın parçalarını çaldığı sırada suçüstü yakalanan hırsız, polisin yumrukla burnunu kırınca elleri ters kelepçeli şekilde gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen hırsız, işlemleri için kelepçeli şekilde bekletildiği odanın kapısına tekmeler atmaya başladı. Kapıyı tekmeyle komple yıkan hırsız, polis ekipleri tarafından başka bir odaya götürüldü.
Kağıthane Çağlayan’da geçen yıl yaşanan olayın görüntüsü ortaya çıktı. Bir hırsız, ilk olarak Doğan T.’nin evine çatıdan girerek evde bulunan değerli eşyalarla birlikte kardeşi Yağmur T.’nin kredi kartlarını çalıp kaçtı.
Mağdur kişinin şikayetçi olmasının ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, hırsızın Emniyet'te çok sayıda kaydı bulunan Aydın S. olduğunu tespit etti.
KLİMA PARÇALARINI ÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Kağıthane polisi, kimlik bilgilerine ulaştığı hırsız Aydın S.’nin ikameti ve gidebileceği yerler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Olaydan 1 hafta sonra saat 07.00 sıralarında hırsız Aydın S., bir bina girişindeki klimanın parçalarını çalmaya çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, dikkati sayesinde hırsız Aydın S.’yi suçüstü yakaladı. Şahıs gözaltına alınacağı esnada direnerek polis memuru A.S.E.‘ye yumruk atıp burnunu kırdı. Polis ekiplerine direnen şahıs, ters kelepçelendikten sonra Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
KARAKOLDA TAŞKINLIK ÇIKARTIP, ODANIN KAPISINI YIKTI
Polis ekipleri elleri kelepçeli olan hırsız Aydın S.’yi, işlemlerinin yapılması için içeride bulunan bir odaya alarak beklemeye aldı. Hırsız yalnız kalınca odanın kapısını tekmeler atarak yıkıp kaçmaya çalıştı.
Durumu fark eden polis ekipleri, yaşananlar karşısında sakinliğini koruyarak, hırsızı başka bir odaya aldı. Emniyette, “kamu kurumundan hırsızlık”, “görevli memuru yaralama”, “polise mukavemet”, “kamu malına zarar vermek” ve “evden hırsızlık” suçlarından adli işlem yapılan Aydın S. ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Aydın S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAPIYI YIKTIĞI ANLAR KAMERADA
Kağıthane’de yaşanan ilginç olay anbean kameraya yansıdı.
Görüntülerde, hırsızın klimayı çaldığı sırada yakalandığı ve daha sonra götürüldüğü karakolda kapıyı tekmeleyerek yıkıp kaçmaya çalıştığı görülüyor.
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