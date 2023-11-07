Köpük’ün canı 6 bin lira!

Yayınlanma: 07.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.11.2023 - 04:00

Geçen mart ayında Kırklareli’nde üç aylık Köpük isimli köpek yavrusunu eziyet ederek öldüren Fatih Bücekler, 6 ay 20 gün hapis cezasının yanı sıra 6 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Hapis cezasının üç yılın altında olması nedeniyle Bücekler, yalnızca para cezasına çarptırılmış oldu.

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), önceki gün yaptığı açıklamada, Köpük’ün bedelinin yalnızca 6 bin lira olmasına tepki göstererek, istinafa başvuracaklarını dile getirdi. Hayvana şiddet olaylarının artmasında sosyal medyanın da etkisi olduğu vurgulanan açıklamada, “Önlem alınmaz ve kolluk kuvvetleri ile yargı mensupları görevlerini yapmamaya devam ederse tüm hayvanları ve toplumu tehdit eden ve çığ gibi büyüyen bu şiddet daha da yayılacak” dendi.

‘ADALET MÜCADELESİ’

Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı avukat Hülya Yalçın, olaya ilişkin “Devlet insanların tepkilerini törpülemek için ‘Hayvanlara kötü muameleye ceza getirdik’ gösterisi yapıyor. Uygulanamayacak cezalar uygulanabilir gibi gösteriliyor. Bu cezasızlık politikası bir yandan da toplumda işlenen suçların karşılığının olmadığını gösteriyor. Hayvan hakları savunucularının vermiş olduğu mücadele ahlak ve adalet mücadelesidir” dedi.

Hayvana karşı şiddet ve istismarda caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğinin de altını çizen Yalçın, “Cezaların en alt sınırı 3 yıl olmalı ve para cezasına da çevrilmemeli. Karşıdaki mağdur kendini savunamayan masum bir hayvan. Cezalarda indirime gidilmemeli veya ertelenmemeli” ifadelerini kullandı.