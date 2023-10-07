Köpeğe çarpan araç sürücüsü yaralandı
Bilecik’te seyir halinde yola aniden çıkan köpeğe çarpan araç sürücü yaralandı.
Bilecik merkez İstasyon Mahallesi Mezbaha Yolu Sokak üzerinde seyir halindeki Muhammed Talha E. yönetimindeki 11 ABR 667 plakalı otomobil aniden yola fırlayan köpeğe çarptı.
Yaşanan kazada araç sürücüsü çarpmanın etkisi ile yaralanırken, şahıs Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
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