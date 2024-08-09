Kordon'a gökdelen projesi mahkemelik oldu

Yayınlanma: 09.08.2024 - 14:43

Güncelleme: 09.08.2024 - 14:43

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı iken Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından özelleştirilen Kordon Tarihi SİT alanı içinde kalan otopark alanının imar planını Konak Belediyesi mahkemeye taşıdı.

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ile 4 bin 848 metrekare büyüklüğündeki 3641 ada 1 parselde zemin+18 kat/65 metre yükseklikte otel yapılmasını öngören kararı Konak Belediyesi yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtı.

“EN FAZLA 8 KAT OLARAK BELİRLENMELİ”

Alanın Kordon Tarihi SİT alanı içinde kaldığı dikkat çekilen açıklamada, “Mülga Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanarak 08.10.1990 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinde kısmen TAKS:0.60 KAKS:3.50 yapılaşma koşullu Otel Alanı, kısmen Park Alanı ve kısmen de Yaya Yolu olarak belirlenen ancak herhangi bir bina yüksekliği belirlenmeyen söz konusu parselin imar mevzuatı doğrultusunda uygulama imar planlarında yapılaşma koşullarına ilişkin olarak kat yüksekliklerinin belirlenmesi gerektiği, imar mevzuatına göre parselin cephe aldığı 24.50 metre genişliğindeki taşıt yolu dikkate alınarak kat adedinin en fazla 8 kat olarak belirlenmesi gerektiği, ayrıca anılan taşınmaza yönelik yapılaşmaya ilişkin hususların tescilli yapılardan çekme mesafeleri, yapılara nasıl fonksiyon yükleneceği gibi aşamaların proje özelinde değil imar planı kararı olarak/plan değişikliği kapsamında bütüncül olarak çevre plan koşullarının dikkate alınmasının zorunlu olduğu, öngörülen yükseklik kararının Kordon Tarihi Sit Alanı üzerinde olumsuz etki yaratacağı ve ulaşım başta olmak üzere tüm altyapı sistemleri üzerinde ek yük getireceği şeklindeki uyarılarımız dikkate alınmadığı için Belediyemizce hukuk yoluna gidilmiştir” denildi.