Korkunç anlar kamerada: Beslediği koç hastanelik etti

13.01.2026 10:53:00
DHA
Silivri'de Fikret B. sitenin bahçesinde beslediği koçun dakikalarca saldırısına uğradı. Kaburgaları kırılan Fikret B. hastaneye kaldırılırken, o anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Silivri'ye bağlı Semizkumlar Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret B., beslediği koçun saldırısına uğradı.

Koçun peş peşe saldırısından kendi imkanlarıyla kurtulan Fikret B., Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntülerde, Fikret B.'ye beslediği koçun dakikalarca saldırması ve Fikret B.'nin koç ile uzaklaşması yer aldı.

Fikret B. koçun darbelerinin ardından kan içinde kalırken kaburgalarında da kırıklar meydana geldiği öğrenildi. 

Öte yandan olayın ardından koçun kestirildiği öğrenildi.

