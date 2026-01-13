Korkunç anlar kamerada: Beslediği koç hastanelik etti

Olay, Silivri'ye bağlı Semizkumlar Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret B., beslediği koçun saldırısına uğradı.
Koçun peş peşe saldırısından kendi imkanlarıyla kurtulan Fikret B., Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Görüntülerde, Fikret B.'ye beslediği koçun dakikalarca saldırması ve Fikret B.'nin koç ile uzaklaşması yer aldı.
Fikret B. koçun darbelerinin ardından kan içinde kalırken kaburgalarında da kırıklar meydana geldiği öğrenildi.
Öte yandan olayın ardından koçun kestirildiği öğrenildi.