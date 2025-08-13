Korkut Boratav’a 'Marksist Ekonomi Ödülü' verildi

World Association for Political Economy (WAPE) tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Siyasal Ekonomi Forumu'nda "Dünya Marksist Ekonomi Ödülü" Hocaların Hocası Korkut Boratav’a verildi.

Birgün'ün haberine göre; Yeditepe Üniversitesi, 6-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında World Association for Political Economy (WAPE) tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Siyasal Ekonomi Forumu'na ev sahipliği yaptı.

Türkiye'de ilk kez yapılan forumun ev sahipliğini Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği (Türk-Çin İş Der) üstlendi.

Forumda ayrıca "Dünya Marksist Ekonomi Ödülü" ve "21. Yüzyıl Dünya Politik Ekonomisi Üstün Başarı Ödülü" verildi.

Dünya Marksist Ekonomi Ödülü’nü kazananlar şunlar oldu: Türkiye’den Hocaların Hocası Korkut Boratav, Çin Wuhan Üniversitesi’nden Jian Xinhua, Kanada Manitoba Üniversitesi’nden Radhika Desai, Çin Najing Finans ve Ekonomi Üniversitesi’nden He Ganqiang.

21. Yüzyıl Dünya Politik Ekonomisi Üstün Başarı Ödülü’nü ise Türkiye’den Özgür Orhangazi’nin ve Alp Erinç Yeldan’ın da aralarında olduğu 12 kişi almaya hak kazandı.

''HİÇ BEKLEMEDİĞİM BİR HABERDİ''

Korkut Boratav ödül konuşmasında şunları söyledi:

"Hiç beklemediğim bir haberdi. Elbette sınırsız onur duydum. Beni ödüllendiren Kurul’un uyguladığı ölçütleri, gerekçelerini şu an bilmiyorum. Bu nedenle bunları tartışmam mümkün değil. Buna mukabil ödülün ‘Marksist İktisada Ömür Boyu katkılarım’ için verildiğini ayrıca öğrenince, beni Marksizmi öğrenmeye yönelten öznel ve nesnel etkenleri bu toplantıdaki dostlarla, meslektaşlarımla; konuyla ilgilenenlerle paylaşmayı da uygun, hatta gerekli buldum.

1935 doğumluyum. 90 yaşımı sürdürmekteyim. Marksizm gibi bildiğimiz dünyanın pek çok yerinde eleştirel, hatta ‘aykırı’ sayılan bir düşünce sistemine, hatta dünya görüşüne yaklaşma, ilgi duyma dönemi etkenleri herhalde ilk gençlik yıllarında yoğunlaşmış olmalıdır. İlkokul yıllarımda, yani kabaca 1945-öncesinde Türkiye’de beni bu doğrultuda etkilemiş olan birkaç anıyı aktararak başlayayım.