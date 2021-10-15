Koronavirüs temaslısı lise öğrencisi "şok" uygulamaya takıldı
Kırıkkale’de riskli gruptaki lise öğrencisinin "şok denetim" uygulamasında karantina ihlali yaptığı tespit edilince, babasına 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan "şok denetim" uygulaması kapsamında GBT (Genel Bilgi Toplama) denetimleri sürüyor. Polis ekiplerince yapılan denetimde sürücü ve yolcuların GBT kontrolleri gerçekleştirildi.
Kent merkezindeki Ahılı Kavşağı’nda yapılan denetimde, gece yarısı gezintiye çıkan lise öğrencisi E.Y.Ö’nün koronavirüs temaslısı olduğu tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi.
Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, E.Y.Ö’yü ekip aracıyla evine bıraktı. Karantina ihlali yaptığı gerekçesiyle de babasına 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.
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