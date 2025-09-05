Köseler, tahliyesinin hemen ardından kolları sıvadı: ’15 tane kreş yapacağım’

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, tahliyesinin ardından doğduğu Paşabahçe'de Beykozlular ile bir araya geldi. Köseler, "Bu süreç içerisinde, Silivri'deki zindanda dört duvar arasında Beykoz halkından gelen mektuplar, iç dünyamızın direncini artırdı. Mektup yazan duygu düşüncelerini benimle paylaşan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yalnızlık duygusunu yaşatmayan, birliktelik inancını ve iç direnci artıran kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, tahliyesinin ardından Paşabahçe'de Beykozlular ile buluştu. Etkinlikte konuşan CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, "Beykoz'un 187 günlük hasreti bugün sona erdi. Ne yazık ki hukuksuzca ve hukukun bir sopa gibi kullanılması yüzünden 187 gün haksız bir şekilde Silivri zindanlarında tutuldu. Birçok belediye başkanımız, bürokratımız, eski milletvekilimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız halen Silivri zindanlarında tutuklu bulunuyor. Bizler sizlerin inancıyla içeride bir tane dahi tutsak arkadaşımız bırakmayana kadar çalışacağız" ifadesini kullandı. CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan'ın yanı sıra, Köseler ile birlikte tahliye olan Veli Gümüş ve Metin Ülgen de buluşmaya katıldı.

Köseler yaptığı konuşmada, "Bu kardeşiniz bu köyde doğdu. Bu köyün sokaklarında, caddelerinde, okullarında burada bulunan bazı sınıf arkadaşlarımla eğitim aldım. Beykoz'un yıllardan beri çektiği sıkıntıları bilen bir kardeşiniz olarak Beykoz'a siyasi ayrım gözetmeden en sağından en soluna kucak açan bir anlayışı 1999-2004 yıllarında göstermiş bir Paşabahçeli olarak, bu dönemde de sizlere 8 aylık bir hizmet sunmaya çalıştım. Ben mahkeme sürecinde iddianame ile ilgili kararı veren ağır ceza hakimlerine, bilinç, ahlak ve vicdanıyla karar veren hakimlere Beykoz halkı adına teşekkürü borç biliyorum. Türk adaletine güvenmek zorundayız. Tabii ki, ülke genelindeki siyasi iklim hepimizin içinde birtakım soru işaretleri oluşturuyor" ifadesini kullandı.

"15 KREŞ AÇACAĞIZ"

Köseler, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı tarafından görev tevdi edildiği zaman bana, aynı duygu ve düşüncelerle Beykoz halkının haklarını burada söz veriyorum koruyacağım. Seçim öncesi söylediğim gibi Beykoz'u Beykozlular yönetecek. Beykoz'un dışından gelenlerle ilgili görev aldığım süreç içerisinde gereken benim tarafımdan yapılacaktır. Bu süreç itibar suikastı yapılan bir süreç. Biz bu ilçede yaşıyoruz, sıkıntılarımızı birbirimize anlatarak, diyalogda olarak, temas ederek, eksiklerimizi birbirimize ileterek çözebiliriz. Hiçbir zaman ön yargılı yaklaşmayın, dedikodulara inanmayın. Ben, 187 gündür 15 metrekarede ben oynanan konuyu ezberledim. Bunu bu akşam sizlerle paylaşmayacağım çünkü zaman kaybından başka bir şey değil. Yapılması gereken eksik olan hizmetlerin, iletişimin gücüyle beraber problemleri minimize etmek. Tabii tek başımıza bazı konulara gücümüz yetmiyor. Boyumuz kısa. Büyükşehir ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çözmemiz gereken şeyler var. Bunları öfkeyle çözemiyoruz. Son kararı Çevre Şehircilik veriyor. Sağduyulu hareket edeceğiz. Hedef koydum, 15 tane kreş açacağız. Buna gündüz bakım evi diyorlar şimdi. Çalışan annelere gerekli ihtimamı en üst düzeyde vermeye söz veriyorum.

"SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu süreç içerisinde, Silivri'deki zindanda dört duvar arasında Beykoz halkından gelen mektuplar, iç dünyamızın direncini artırdı. Mektup yazan duygu düşüncelerini benimle paylaşan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yalnızlık duygusunu yaşatmayan, birliktelik inancını ve iç direnci artıran kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyorum."