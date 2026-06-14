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'Kötü koku' gerçeği ortaya çıkardı: Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

'Kötü koku' gerçeği ortaya çıkardı: Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

14.06.2026 14:13:00
Güncellenme:
İHA
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'Kötü koku' gerçeği ortaya çıkardı: Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki şahıs, komşuların kötü koku ihbarı üzerine evinde ölü bulundu. Polis ve sağlık ekiplerinin kapıyı kırarak girdiği evdeki şahsın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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Bağlar ilçesi 203. Sokak’taki bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan 60 yaşındaki Hasan Akduman’dan cuma gününden beri haber alınamadı.

ÖLÜ BULUNDU

Apartmandan gelen kötü kokular üzerine komşuların ihbarda bulunmasıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapıyı kırarak girdikleri evde Hasan Akduman’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Akduman’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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