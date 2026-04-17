Köy Enstitüleri'nin 86. yılı Zonguldak'ta kutlandı

Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 86. yılı Zonguldak'ta bir dizi etkinlikle kutlandı.

Zonguldak Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ilk etkinlik, Köy Enstitüleri Resim ve Fotoğraf Sergisi'nin açılışı oldu. Sergide, belediye kültür merkezi arşivlerinde yer alan Köy Enstitüsü fotoğrafları ile enstitülerin kurucularından İsmail Hakkı Tonguç'un kendi kalemiyle çizdiği resimler izleyici ile buluştu. Sergi 22 Nisan'a değin açık kalacak.

İkinci etkinlik de Zonguldak Belediyesi Sinema Salonu'nda düzenlendi. Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem açış konuşmasında, Köy Enstitüleri'nin eğitim tarihindeki yerinin önemine değinerek, bu önemli atılımın özgünlüğüne değindi. Zonguldak Belediyesi Kültür Müdürü Kürşat Coşkun'un yöneticiliğinde gerçekleşen "Eğitim ve Kültürde Bir Devrim: Köy Enstitüleri" konulu açık oturumda konuşan İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı Başkanı ve gazetemiz yazarı Işık Kansu, Köy Enstitüsü'nden mezun olmuş yazarların anılarından yola çıkarak Tonguç'un eğitimci kişiliğine ilişkin ipuçları verdi. Aynı vakfın yönetim kurulu üyesi olan Prof. Dr. Haluk Erdem de, bir eğitim ve kültür devrimi olarak adlandırdığı 1923 Cumhuriyet devriminin en önemli eylemlerinden birinin Köy Enstitüleri olduğu üzerinde durdu.