Köy Enstitüleri’nin ruhu yıl dönümünde yaşatılacak

Yayınlanma: 17.04.2024 - 09:04

Güncelleme: 17.04.2024 - 09:04

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin aydınlanmasının en önemli adımlarından biri olan ve 1954 yılında kapatılan Köy Enstitüleri’nin kuruluş yıl dönümünde, o dönemin ruhunu yaşatacak bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Müdürlüğü ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, 19 Nisan Cuma günü saat 17.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanal Merkezi’nde (AASSM) yapılacak.

“84. Yıl Dönümünde Köy Enstitüleri” adlı etkinlikte “Başkaldırıdan Felsefeye, İoanna Kuçuradi” adlı kısa belgesel gösteriminin ardından, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye “2024 Aydınlanma Onur Ödülü” sunulacak. Kuçuradi video görüntü ile programa katılacak. YKKED Genel Başkanı Gökhan Bal, bu ödülün anlamı ve İoanna Kuçuradi’ye sunulmasına ilişkin bir konuşma yapacak. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen “Türkiye gerçeği” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek.

Ayrıca etkinlikte Prof. Dr. Kemal Kocabaş da söz alarak; “Dünden Bugüne Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği”ni anlatacak. Genel sunumun Tuğrul Keskin tarafından yapılacağı “84. Yıl Dönümünde Köy Enstitüleri” etkinliğinin açılışında “YKKED Mandolin Orkestrası” da sahne alacak. Etkinlik programı kapsamında Oğuz Makal’ın “Gönen Köy Enstitüsü Aydınlığında Annem Öğretmen Zeynep Makal” sergisi gezilebilecek. Program Adasu Akın dinletisiyle sona erecek.