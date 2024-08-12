Köy Enstitüsü ruhu Buca’da yaşayacak

Yayınlanma: 12.08.2024 - 15:43

Güncelleme: 12.08.2024 - 15:43

İzmir’in merkezinde en fazla tarımsal araziye sahip olan Buca’da, kentin tarımsal değerlerinden biri olan bardacık için tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Buca Belediyesi’nin Gölet Rekreasyon Alanı’nda düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü. Bardacık üreticileri ile tüketicilerin bir araya geldiği etkinlikte, katılımcılar lezzetiyle ünlü Buca Bardacığı’ndan tatma şansı buldu.

ÜRETİCİYE DESTEK

Buca Bardacığı’nın kentin en önemli tarımsal ve kültürel miraslarından biri olduğunu belirten Belediye Başkanı Görkem Duman, “Bardacık inciri, Buca’mızın bereketli topraklarında yetişen, geçmişi onlarca yıl öncesine dayanan bir tarım ürünüdür. Bardacığın yanı sıra köyler bölgemizde yetişen kirazımız, razaki üzümümüz, kavunumuz var. Bu ürünler Buca’nın yalnızca tarımına değil, aynı zamanda turizmine ve ekonomisine de katkı sağlayacak bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli harekete geçirmek için köylerimizin bereketli topraklarını alın teri ile işleyen üreticilerimizi destekleyeceğiz. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmeleri ve ürünlerinin hak ettiği değeri bulabilmesi için gerekli tüm adımları atacağız” diye konuştu.

TARIM OKULU AÇILACAK

Buca’daki tarım kültürünü canlandırmak adına yakın zamanda Tarım Okulu ve Atalık Tohum Merkezi’ni faaliyete açacaklarını ifade eden Başkan Duman, “Köy Enstitüsü ruhunu yaşatacak bu projeyle geleneksel ve modern üretim teknikleri, gübreleme, ilaçlama gibi konularda eğitimler vereceğiz. Ayrıca, çocuklar ve gençlerin de toprakla buluşmasını sağlayacağız. Tarım Okulu içinde kurulacak Atalık Tohum Merkezimiz de yerli tohumun sürdürülebilirliği için özel çalışmalarda bulunacak. Bu projenin ardından ürünlerimizin pazarlama olanaklarını artıracağımıza inanıyoruz. Buca Bardacığı gibi değerli ürünlerimizi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtarak, Buca'nın adını tarımsal kalkınma ile daha da güçlendireceğiz” dedi.