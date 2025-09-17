Muğla Köyceğiz Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek gözaltına alındı. Köyceğiz belediye başkanının kim olduğu merak edildi. Peki, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan kimdir? Köyceğiz Belediyesi hangi partide?

ALİ ERDOĞAN KİMDİR?

3 Nisan 1969’da Aydın’da dünyaya gelen Erdoğan, 1971 yılından bu yana Köyceğiz’de yaşamını sürdürüyor. Lise mezunu olan ve evli, iki çocuk babası olan Erdoğan, uzun yıllar belediye bünyesinde görev yaptı.

1995 yılında Köyceğiz Belediyesi’nde çalışmaya başlayan Ali Erdoğan, 29 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulundu ve 2023 yılında emekli oldu. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Gülpınar Mahallesi Muhtarı seçilen Erdoğan, iki dönem boyunca mahalle muhtarlığı görevini yürüttü.

Yerel seçimlerde yurttaşların desteğini alarak Köyceğiz Belediye Başkanı olan Ali Erdoğan, görevine halen devam ediyor.

MUĞLA KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Muğla Köyceğiz Belediyesi CHP’de. 31 Mart 2024 Köyceğiz Yerel Seçim Sonuçlarına göre CHP’nin adayı Ali Erdoğan oyların yüzde 60,1’ini alarak belediye başkanı seçilmişti. AKP’nin adayı Kamil Ceylan ise oyların yüzde 33,5’ini almıştı.