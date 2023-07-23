Yayınlanma: 23.07.2023 - 12:31

Güncelleme: 23.07.2023 - 12:31

KPSS 2023 Lisans sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz Pazar günü yapıldı. Sınava katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru için 100 dakika cevaplama süresi verildi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sonucu hangi gün erişime açılacak?



KPSS 2023 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sonuç tarihi ÖSYM takvimiyle belli oldu. Buna göre Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları 25 Ağustos'ta ilan edilecek.

KPSS PUANI GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS ilk iki oturumun ardından Alan Bilgisi sınavları 29- 30 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.