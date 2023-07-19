ÖSYM Başkanı Ersoy, KPSS başvuru sayılarını açıkladı

Yayınlanma: 19.07.2023 - 12:59

Güncelleme: 19.07.2023 - 13:01

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, KPSS, 23 Temmuz'da uygulanacak Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarıyla başlayacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te başlayacak. Alan Bilgisi Sınavları 29-30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos'ta yapılacak.

"ÖABT'YE 452 BİN 658 ADAY BAŞVURU YAPTI"

KPSS oturumları hakkında değerlendirmede bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "81 il ve Lefkoşa’da 105 sınav merkezinde uygulanacak KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları ile KPSS maratonumuz hem bizler hem adaylar için başlıyor. 23 Temmuz'da yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168 aday başvuru yaptı. Bu adayların 572 bin 20'si öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak. 29-30 Temmuz'da yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına 85 bin 236 aday, 6 Ağustos'ta uygulanacak ÖABT'ye 452 bin 658 aday başvuru yaptı" dedi.

"ADAYLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ"

Deprem bölgesindeki illerden gelen başvuruların da yüksek olduğuna dikkat çeken Ersoy, "2023-KPSS oturumlarına 400 binin üzerinde deprem bölgesinden başvuru geldi. Bizler tüm imkanlarımızla depremzede adaylarımızın yanında olacağız. Bölgede uyguladığımız diğer sınavlarda olduğu gibi bu sınavın da sağlıklı şekilde yapılması için tüm tedbirlerimizi alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarında emniyet görevlisi dahil 178 bin 352 görevlinin yer alacağını aktaran Ersoy, tüm sınav görevlilerinin görevleriyle ilgili eğitimleri alarak sahada olacağını kaydetti.

"ADAYLAR 18 İLE 68 YAŞ ARASINDA"

Oturumlara başvuran adayların 18 ile 68 yaşları arasında olduğunu ve başvuruların 22-30 yaş arasında yoğunlaştığını vurgulayan Ersoy, "Bu yaş grubunda 600 binden fazla başvuru bulunuyor" dedi.