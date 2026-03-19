Cumhuriyet Gazetesi Logo
KTÜ’de Çanakkale Zaferi ve şehitler anısına sergi

KTÜ’de Çanakkale Zaferi ve şehitler anısına sergi

19.03.2026 13:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
KTÜ’de Çanakkale Zaferi ve şehitler anısına sergi

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında KTÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından bir anma sergisi düzenlendi.

Sergide Çanakkale Ünivewrsitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Azer Banu Kemaloğlu tarafından 2015 yılında tamamlanan  "Düşmanlıktan Kalıcı Dostluğa: Türk ve Anzak Askerlerinin Günlüklerinden Kültürel Yansımalar" başlıklı TÜBİTAK projesinin görselleri sergilendi.

Program kapsamında Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahadır GÜNEŞ tarafından Çanakkale Zaferi’nin tarihî ve millî önemi üzerine bir açış konuşması yapıldı. Etkinlikte birinci sınıf öğrencileri Bahar BALCI ve Gamze KARAGÜLLE, günün anlam ve önemini yansıtan şiirler okudular.

Image

Düzenlenen etkinliğe Dekan Prof. Dr. Mehmet YAVUZ yanı sıra öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Çanakkale ruhunun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla açılan sergide, Çanakkale savaşı şehit ve gazilerine ait fotoğraflar, mektuplar ve yakınlarının aktardığı anı metinlerinin yer aldığı görselller, öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından ilgi ile izlendi.

İlgili Konular: #çanakkale #18 mart