Kuaför dükkanına baltalı saldırı kamerada

Olay, 8 Aralık'ta saat 16.45 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat U. ile kuaför dükkanına gelen Murathan A. arasında alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

Dükkandan ayrılan Murathan A., yaklaşık 5 dakika sonra geri dönüp dükkandaki klimaya ve raflara baltayla vurarak zarar verdi. Çevredekiler Murathan A.’nın elindeki baltayı alarak, şahsı olay yerinden uzaklaştırdı. İşyerinde hasar meydana gelirken Murat U., emniyete giderek şikayetçi oldu.

“VERMEZSEM BENİ KESECEĞİNİ, ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ”

Murat U.'nun emniyetteki ifadesinde şüphelinin borcun bitmediğini ve kendisini borcundan daha fazla para vermesi için tehdit ettiğini belirterek, "Vermezsem beni keseceğini, öldüreceğini söyledi. Ben de kendisine tekrar 'O borcu ben sana ödedim' dediğimde 'Sen görürsün' diyerek işyerimden çıktı. 'Borcunu ödemezsen ben de bu şekilde sana zarar vermesini bilirim' diyerek dükkanıma zarar verdi" dediği öğrenildi.