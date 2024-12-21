Kucağında bebekle dilenen kadın yakalandı

Yayınlanma: 21.12.2024 - 10:16

Güncelleme: 21.12.2024 - 10:16

Reyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimi sırasında, kucağında bebekle dilencilik yapan bir kadın yakalandı.

Kadının üzerinde yapılan aramada 700 TL bulundu. Söz konusu paraya el konulurken, kadın ve diğer dilencilere Kabahatler Kanunu’na göre işlem uygulandı.