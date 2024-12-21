Kucağında bebekle dilenen kadın yakalandı
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde kucağında bebekle dilencilik yapan kadın, zabıta ekiplerince yakalandı. Üzerinden çıkan 700 TL’ye el konularak Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapıldı.
Reyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimi sırasında, kucağında bebekle dilencilik yapan bir kadın yakalandı.
Kadının üzerinde yapılan aramada 700 TL bulundu. Söz konusu paraya el konulurken, kadın ve diğer dilencilere Kabahatler Kanunu’na göre işlem uygulandı.
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