Kucağında bebekle dilenen kadın yakalandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde kucağında bebekle dilencilik yapan kadın, zabıta ekiplerince yakalandı. Üzerinden çıkan 700 TL’ye el konularak Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapıldı.

Kucağında bebekle dilenen kadın yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 21.12.2024 - 10:16

Reyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimi sırasında, kucağında bebekle dilencilik yapan bir kadın yakalandı.

Kadının üzerinde yapılan aramada 700 TL bulundu. Söz konusu paraya el konulurken, kadın ve diğer dilencilere Kabahatler Kanunu’na göre işlem uygulandı.


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