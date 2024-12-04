Küçükçekmece çiğ köfteci taciz olayı: Sosyal medyada yayımlanan görüntülerle şüpheli yakalandı
Küçükçekmece'de bir çiğ köfteci dükkanında kadın müşteriyi taciz ettiği belirlenen şüpheli, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından polis tarafından gözaltına alındı.
Küçükçekmece'nin Cennet Mahallesi'nde bir çiğ köfteci dükkanında, kadın müşteriyi taciz ettiği belirlenen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayın sosyal medyada yayılan görüntülerinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, şüphelinin kimliği kamera kayıtlarıyla tespit edildi. Emniyetteki işlemler devam ediyor.
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