14.02.2026 17:57:00
Güncellenme:
DHA
Küçükçekmece'de hareketli dakikalar... Polis gelince kendini eve kilitledi, kapı kırılarak gözaltına alındı!

Küçükçekmece’de komşularını rahatsız ettiği iddia edilen kişi, polis ekiplerinin geldiğini görünce kendisini daireye kilitledi. Avukat talep eden şüpheli, kapının kırılmasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Küçükçekmece'de bu öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Ömrüm Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi.

KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ

İddiaya göre; Uğur A., dairesinde komşularını rahatsız edince bina sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören Uğur A., kendisini eve kilitledi.

Image

Ekiplerin ikna çabalarına karşılık vermeyen şüphelinin, evdeki muslukları açık bıraktığı ve bu nedenle daireyi su bastığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri, şüphelinin 2’nci kattan atlama ihtimaline karşı binanın önünde hava yastığı açarak önlem aldı.

Image

KAPI KIRILARAK GÖZALTINA ALINDI

Avukatı gelmeden kapıyı açmayacağını söyleyen Uğur A., itfaiye ekiplerinin elektrikli makasla kapıyı kırmasının ardından gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü. 

Image

