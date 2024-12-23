Küçükçekmece'de yılbaşı ağacına 'baltalı' saldırı
İstanbul'da Küçükçekmece Belediyesi tarafından süslenen yılbaşı ağacı, yüzleri kapalı kişiler tarafından baltalı saldırıya uğradı.
Yılbaşına günler kala Türkiye'de birçok belediye yeni yıl ruhunu yaşatmak amacıyla sokakları ışıklar ve ağaçlarla süsledi.
İstanbul'da Küçükçekmece'de ise süslenen yılbaşı ağacına balta ile saldırıldı.
YÜZLERİNİ KAPAYIP SALDIRDILAR
Küçükçekmece Belediyesi tarafından süslenen yılbaşı ağacı, yüzleri kapalı kişiler tarafından baltalı saldırıya uğradı.
O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Paylaşılan görüntü sosyal medyada gündem oldu.
Etiketler: #Yılbaşı ağacı
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