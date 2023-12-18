Yılbaşı ağacı süslemek isteyen İstanbul Üniversitesi öğrencilerine müdahale

İstanbul Üniversitesi'nde yılbaşı ağacına süs ve dileklerini asmak isteyen öğrencilere özel güvenlik görevlileri müdahale etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 17:32
Abone Ol google-news

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yeni yıl öncesi okulda sosyal etkinlik yapmak için bir araya geldi.

Öğrenciler, üniversitenin ana kampüsündeki bir ağacı yılbaşı için süslemek istedi.

Etkinliklere başlayan öğrencilere, okulun güvenlik güçleri müdahale etti. Engellemenin gerekçesi olarak "izin alınmaması" öne sürüldü.

Özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu bazı öğrenciler çeşitli yerlerinden yaralandı.


İstanbul Üniversitesi yılbaşı Yılbaşı ağacı müdahale öğrenci

İlgili Haberler

Milyonlarca Tesla geri çağrıldı: Açıklamanın ardından müdahale başladı

Milyonlarca Tesla geri çağrıldı: Açıklamanın ardından müdahale başladı
AKP’li Mücahit Birinci’den Adnan Oktar davasına ‘müdahale’ iddiası

AKP’li Mücahit Birinci’den Adnan Oktar davasına ‘müdahale’ iddiası
ABD'ye Hong Kong uyarısı: Dışarıdan müdahale edilemez

ABD'ye Hong Kong uyarısı: Dışarıdan müdahale edilemez

En Çok Okunan Haberler