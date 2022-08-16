Tunceli'de 'kuduz' alarmı: Bir köy karantinaya alındı

16 Ağustos 2022 Salı, 12:58

Akdüven köyünde yaşayan bir üreticinin büyükbaş hayvanlarından biri telef oldu. Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvandan alınan numune, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi.

'6 AY SÜREYLE'

Hayvanın kuduz olduğunun tespit edilmesi üzerine köy, 6 ay süreyle karantinaya alındı.

Hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığı köyde, kuduza karşı aşılama çalışması başlatıldı.