Tunceli'de 'kuduz' alarmı: Bir köy karantinaya alındı

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akdüven köyünde kuduz vakası görülmesi nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı. Öte yandan bölgede aşılama çalışması da başlatıldı.

AA
16 Ağustos 2022 Salı, 12:58
Tunceli'de 'kuduz' alarmı: Bir köy karantinaya alındı
Abone Ol google-news

Akdüven köyünde yaşayan bir üreticinin büyükbaş hayvanlarından biri telef oldu. Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvandan alınan numune, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi.

'6 AY SÜREYLE'

Hayvanın kuduz olduğunun tespit edilmesi üzerine köy, 6 ay süreyle karantinaya alındı.

Hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığı köyde, kuduza karşı aşılama çalışması başlatıldı.


kuduz Karantina Tunceli köy

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler