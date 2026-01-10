Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda yönetmeliğe aykırı atama: 'Liyakatsiz atama kurumun itibarını zedeliyor'

CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İstanbul Devlet Halk Dansları Topluluğu’na, dışarıdan geçici görevlendirme ile MEB’te görevli bir müzik öğretmeninin, ‘usulsüz bir biçimde sanat yönetmeni olarak atandığı’ iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

‘KURUMUN İTİBARINI ZEDELEMEKTEDİR’

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliği’nin 7’inci maddesinin 4’üncü bendinde yer alan, “Şef, müzik eğitimi veren yüksekokul mezunlarından, aynı statüdeki benzer resmî kuruluşlarda en az beş yıl sanatçı olarak görev yapmış olanlarla, en az üç yıl Şef ya da Şef Yardımcısı olarak görev yapmış adaylar arasından; veya dört yıllık eğitim veren yüksekokul mezunu olup da en az on yıl korolarda sanatçı olarak görev yapmış adaylar arasından Korolararası Kurulun kararı üzerine, Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile üç yıl için atanır” ifadelerini anımsatan Ösen, dışarıdan herhangi bir atama gerçekleştirilemeyeceğinin açıkça belirtildiğine dikkat çekti. Ösen, “Bahse konu atama liyakat ilkesine aykırı olduğu gibi kurumun da güvenirlik ve itibarını zedelemektedir” dedi. Söz konusu yönetmelikte ‘Şef’ korolarda koro şefini, topluluklarda ise sanat yönetmenini ifade ediyor.

ERSOY’A ‘ATAMA’ SORULARI

İddiaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Ösen, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliği’nde açıkça dışarıdan herhangi bir atamanın gerçekleştirilemeyeceği belirtilmiş olmasına karşın bu atama hangi gerekçe ile ve yönetmeliğin hangi maddesine dayandırılarak yapılmıştır? 50 yıllık geçmişe sahip bahse konu toplulukta Sanat Yönetmeni olma kriterlerini taşıyan sanatçı bulunmamakta mıdır? Yönetmeliğe aykırı bu atamayı teklif eden sorumluya görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma açılmış mıdır? Açıldı ise soruşturma hangi aşamadadır? Yönetmeliğe aykırı bu atama neticesinde usulsüz atanan kişi görevden alınmış mıdır yoksa görevine devam etmekte midir?” sorularını yöneltti.